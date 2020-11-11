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В Москве отменили массовые новогодние гуляния из-за коронавируса

В Москве отменили массовые новогодние гуляния из-за коронавируса

Сергей Собянин

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Власти Москвы из-за пандемии приняли решение в этом году не проводить массовых новогодний гуляний. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин в интервью Первому каналу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"До Нового года еще далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и большие рождественские мероприятия", - сказал он.

Как сообщал УНН, в этот понедельник в России было зарегистрировано 21 798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым рекордом суточного прироста заболеваний.

Больше всего больных, в частности, обнаружили в Москве - 6897 человек за сутки.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, Коронавирус, карантин
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