Парламент Армении сегодня соберется на заседание и рассмотрит отставку Пашиняна

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Парламент Армении в 20:00 в среду соберется на внеочередное заседание, на котором, помимо прочих вопросов, рассмотрит отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишут “Новости Армении”, передает УНН.

“По требованию фракций партий „Процветающая Армения“ и „Светлая Армения“ созвано внеочередное заседание Национального Собрания. Заседание назначено на 20 часов”, — пишет издание со ссылкой на представителя Верховного органа АРФД Ишхана Сагателяна.

Сообщается также, что он призвал граждан потребовать от депутатов “Моего шага” участия в заседании.

“Если хотя бы половина из 88 депутатов „Моего шага“ примет участие в заседании, оно будет полномочным”, — заявил Сагателян.

По данным издания, в данный момент в Ереване продолжается митинг, организованый 17 партиями с требованием отставки премьер-министра Пашиняна.

Стоит отметить, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

После подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны.

Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.