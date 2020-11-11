Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6435

В Луганской области сообщили о подозрении местному жителю - десантнику НВФ РФ

В Луганской области сообщили о подозрении местному жителю - десантнику НВФ РФ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Луганской области сообщили о подозрении местному жителю, который в 2014 году воевал в составе так называемого "3-й Станично-Луганского батальона ВДВ десантно-штурмовой бригады". Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, передает УНН.

"При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратурой местному жителю сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, по данным следствия, в 2014 году подозреваемый вступил в так называемый "3-й Станично-Луганский батальон ВДВ десантно-штурмовой бригады".

"В составе незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в Луганской области он дежурил на блокпостах, привлекался к ведению разведки и огневого сопротивления силам и средствам антитеррористической операции. Через полгода службы в рядах НВФ РФ подозреваемый переехал в г. Днепр, где трудоустроился водителем маршрутного такси", - отмечают в прокуратуре.

Сообщается также, что местонахождение мужчины было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНН, одному из главарей террористов так называемого "МГБ ДНР", которого подозревают в причастности к задержаниям и пыткам украинцев, заочно сообщено о подозрении.

Источник: УНН
Теги: ЛНР, прокуратура, боевики, десантники, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.