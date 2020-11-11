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В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
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Зеленский ждет от Комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса

Зеленский ждет от Комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В среду состоялось заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под председательством Президента Владимира Зеленского, который присоединился в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Глава государства поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти. Это первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, которое состоялось после решения Конституционного Суда по ряду положений антикоррупционного законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в заседании также приняли участие представители Офиса Президента, Верховной Рады, правительства, правоохранительных и антикоррупционных органов, а также дипломатические представители стран - партнеров Украины.

"В послании к Верховной Раде я говорил о необходимости судебной реформы. Но не ради слова "реформа", не для тасовки должностей между одними и теми же персоналиями, а именно для тех изменений, которые дадут объективное, беспристрастное, справедливое судопроизводство", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что 27 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.

"Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии", - отметил Президент.

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По его словам, отсутствие надлежащего конституционного регулирования, его неполнота или нечеткость отдельных аспектов деятельности судебной власти стали причиной нынешних кризисных процессов.

"Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода - как с современного конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины", - заявил Глава государства.

"Граждане Украины, внутренние и внешние инвесторы, наши международные партнеры, все мы должны получить "здоровую" судебную систему - независимую, последовательную, объективную. И именно эта задача стоит перед обновленной Комиссией по правовой реформе", - добавил он.

Владимир Зеленский также поблагодарил судей Конституционного Суда, которые не поддержали неконституционное решение об отмене антикоррупционной инфраструктуры.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные президентскому законопроекту, а один - к законопроекту главы ВР Дмитрия Разумкова. На этой неделе их будут рассматривать на комитетах.

Источник: УНН
Теги: Украина, кризис, Конституционный суд, Президент, Владимир Зеленский
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