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Степанов назвал максимальное количество коек, которое можно выделить для больных COVID-19

Степанов назвал максимальное количество коек, которое можно выделить для больных COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине 83 тысячи коек для лечения больных COVID-19 - это максимум. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко", передает корреспондент УНН.

"У нас есть общее количество коек, которые мы можем максимально отвести под лечения больных COVID-19. Сначала мы считали, что 30%, сейчас мы взяли все возможности нашей системы и это 50% от всего коечного фонда за исключением родильных домов, онкологии... Это количество составляет 83 тысячи коек, вот все, больше быть не может, ни при каких обстоятельствах", - сказал Степанов.

По его словам, все эти койки будут обустраивают кислородом.

"Я хочу заметить, что соответствующее решение правительства местной власти, относительно кислорода было выдано в постановлении правительства еще 12 августа по инициативе Минздрава", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях, больше всего - в Полтавской, Ровенской и Одесской областях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, больницы, Коронавирус, Максим Степанов
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