В Комиссии при Зеленском считают необходимым принять новые принципы работы КСУ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергей Ионушас считает необходимым принять новые законодательные основы работы Конституционного суда. Об этом он сказал сегодня на первом заседании Комиссии, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как сообщили в Офисе, заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, который присоединился в формате видеоконференции.

Так, сообщается, что во время заседания Ионушас рассказал об основных направлениях работы Комиссии. Среди приоритетов - восстановление кадрового обеспечения судов и запуск работы обновленного состава Высшей квалификационной комиссии судов Украины, создание нового независимого дисциплинарного органа в судебной системе, совершенствование процедуры избрания новых добродетельных и профессиональных членов Высшего совета правосудия.

Важными элементами в реформе судопроизводства Сергей Ионушас назвал разработку и внедрение единых стандартов качества выполнения судами своих функций, а также внедрение электронного суда и осуществления судопроизводства онлайн.

"Для восстановления доверия общества к Конституционному Суду председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в рамках заседания главы рабочих групп Комиссии доложили по направлениям деятельности каждой из них. В частности, был обсужден проект изменений по децентрализации власти, который обеспечит полноту и повсеместность местного самоуправления.

Председатель рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов назвал одним из приоритетов преодоления кадрового дефицита в судах.

"Из-за отсутствия более трети судей страдают не только судьи от перегрузки, но и обычные люди, которые годами ждут рассмотрения своих дел. Формирование новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины по результатам открытого конкурса позволит начать процедуру отбора судей", - подчеркнул он.

Андрей Смирнов призвал народных депутатов как можно быстрее завершить работу над законопроектом № 3711, который разблокирует работу по квалификационной оценке и назначению судей.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сделала акцент на важности полноценного согласования антикоррупционного законодательства с обязательствами Украины в рамках Плана действий по визовой либерализации с ЕС.

Заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил необходимость определения четкого перечня законопроектов, которые будут предлагаться на рассмотрение комитетов парламента, депутатов, и конкретных сроков их разработки.

Напомним, по мнению представителя Президента в КСУ Федора Вениславского, разрешить кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг решения Конституционного Суда Украины о неконституционности ответственности за декларирование лжи, поможет отставка судей, которые его принимали.