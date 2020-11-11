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В Украине 22 тыс. коек с подведенным кислородом - Степанов

В Украине 22 тыс. коек с подведенным кислородом - Степанов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине на сегодня 22 тысячи коек с подведенным кислородом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко", передает корреспондент УНН.

"На начало сентября они имели 8 800 коек всего по стране оборудованные кислородом, сегодня это количество уже 22 тысячи коек, оно увеличивается каждый день... Стоит цель и задача, которая есть, мне нужно, чтобы были оборудованы 66 тысяч коек с кислородом", - сказал Степанов.

По его словам, мобильные госпитали - это дополнительные койки, "которые мы рассчитываем, что могут понадобится".

Напомним, в Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях, больше всего - в Полтавской, Ровенской и Одесской областях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, больницы, Коронавирус, Максим Степанов
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