Окончательных результатов местных выборов до сих пор нет: в ЦИК назвали две причины

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Еще не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов. Задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает УНН.

Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

"Вместе с тем еще не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов. Задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все проблемные ситуации находятся на контроле Центральной избирательной комиссии. Комиссия принимала и продолжает принимать в пределах своих полномочий все возможные меры для скорейшего установления результатов местных выборов.

"Центральная избирательная комиссия не устанавливает результаты местных выборов. Согласно Избирательного кодекса Украины результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют их в средствах массовой информации. Таким образом размещенные на официальном веб-сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер", - говорится в сообщении.

Ранее Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов.