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Украинский дзюдоист стал призером молодежного чемпионата Европы

Украинский дзюдоист стал призером молодежного чемпионата Европы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинец Геворг Манукян завоевал звание бронзового призера чемпионата Европы (U-23) в весе до 81 кг, передает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В заключительный день чемпионата Европы (U-23) в хорватском Порече копилка "желто-голубой" команды пополнилась бронзовой наградой.

В решающей схватке за медаль Геворг Манукян сумел эффектным броском на оценку иппон победить венгра Роберта Райкая. Схватка длилась более 8 минут.

Стоит отметить, что Украина с одной медалью разделила 17 место с еще пятью странами. Победу в медальном зачете завоевала Грузия (2 "золотые", 2 "серебряные" и 4 бронзовые медали).

Добавим также, в целом на Евро соревновались представители 36 стран - без медалей остались 14.

Источник: УНН
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