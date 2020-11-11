АЭС вышли на полную мощность

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Атомные электростанции Украины вышли на полную мощность, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей потребителей в осенне-зимний период, сообщает УНН.

"11 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8100 МВт, текущая мощность составляет 8100 МВт", - сообщили в "Энергоатоме".

В то же время в Минэнерго указывают, что такая мощность не удовлетворяет потребности потребителей в осенне-зимний период и призывают "Энергоатом" срочно увеличивать производство электроэнергии. Для этого оператору АЭС надо ускорить ремонт энергоблоков, которые должны уже завершиться.

"Министерство ожидало максимальную интенсификацию ремонтной кампании на энергоблоках АЭС с целью увеличения количества энергоблоков, которые могут функционировать зимой", - отмечают в Минэнерго.

Между тем несостоятельность "Энергоатома" выйти вовремя на плановые показатели может привести к росту цен на электроэнергию, уже отметил председатель профильного комитета ВР Андрей Герус. Он добавил, что отмечается существенный роста цен на рынке на сутки вперед (РСВ).