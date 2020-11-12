В Лондоне неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Неизвестный на автомобиле врезался в полицейский участок в районе Эдмонтона, что на севере Лондона. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правоохранительных органов британской столицы, передает УНН.

Так, инцидент произошел в среду вечером. Мужчина, который въехал в отделение полиции был задержан.

“Автомобиль остается на месте происшествия. При осмотре присутствовали офицеры-специалисты”, — сообщили в полиции Лондона.

На данном этапе о пострадавших не сообщалось, написали в полиции. На месте присутствуют служба “скорой” помощи Лондона и пожарная бригада британской столицы. Отмечается, что полицейский участок эвакуирован, на месте есть небольшой полицейский кордон.

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Как отметило агентство Reuters, в социальных сетях появились пока не подтвержденные сообщения о том, что человек, который врезался на автомобиле в участок, потом начал стрельбу, но был повержен на землю полицейскими.

Впрочем, в полиции Лондона сообщили, что им известны спекуляции в социальных сетях по продолжающемуся инциденту в Эдмонтоне. “Мы опубликуем факты, когда сможем — наша информация должна быть точной”, — сообщили правоохранители.

Ранее УНН сообщал, что иностранцу, который совершил ДТП с тремя пострадавшими в Харькове, избрана мера пресечения.