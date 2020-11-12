Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,16 0,0404  EUR: 33,14 -0,0565 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7200

Украинцы завоевали первые две медали на чемпионате Европы по велотреку

Украинцы завоевали первые две медали на чемпионате Европы по велотреку

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Татьяна Климченко принесла Украине первую медаль чемпионата Европы по велотреку, который стартовал в городе Пловдив (Болгария), передает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Спортсменка стала третьей в гонке скретч. Она финишировала после Анны Церах из Беларуси, а победительницей стала итальянка Мартина Фиданца.

Кроме того, в командном спринте чемпионата Европы наши Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк завоевали бронзовый комплект наград.

Стоит отметить, что чемпионат Европы по велотреку проходит в Пловдиве и завершится 15 ноября. Украина на европейских соревнованиях представляют 22 велосипедистки.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.