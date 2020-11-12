Украинцы завоевали первые две медали на чемпионате Европы по велотреку

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Татьяна Климченко принесла Украине первую медаль чемпионата Европы по велотреку, который стартовал в городе Пловдив (Болгария), передает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Спортсменка стала третьей в гонке скретч. Она финишировала после Анны Церах из Беларуси, а победительницей стала итальянка Мартина Фиданца.

Кроме того, в командном спринте чемпионата Европы наши Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк завоевали бронзовый комплект наград.

Стоит отметить, что чемпионат Европы по велотреку проходит в Пловдиве и завершится 15 ноября. Украина на европейских соревнованиях представляют 22 велосипедистки.