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Защитник "Александрии" забил гол за сборную Латвии

Защитник "Александрии" забил гол за сборную Латвии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ряд поединков состоялся в рамках товарищеских противостояний национальных футбольных сборных в ходе подготовки к предстоящим баталиям в Лиге наций УЕФА, передает УНН.

В одном из матчей сборная Латвии в гостях разобралась с Сан-Марино - 3:0. На 67 минуте на поле вышел защитник ФК "Александрия" и забил с игры уже через четыре минуты.

Примечательно, что в этом сезоне Дубра провел за "Александрию" 5 матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.

Вашему вниманию результаты других контрольных матчей:

Греция - Кипр - 2:1
Албания - Косово - 2:1
Литва - Фарерские острова - 2:1
Румыния - Беларусь - 5:3
Черногория - Казахстан - 0:0
Болгария - Гибралтар - 3:0
Турция - Хорватия - 3:3
Дания - Швеция - 2:0.

Источник: УНН
Теги: футбол
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