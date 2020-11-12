Нереализованный пенальти Ярмоленко: Украина потерпела поражение от Польши

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сборные Польши и Украины провели контрольный поединок в городе Хожуве, который завершился выигрышем хозяев, передает корреспондент УНН.

Прекрасную возможность открыть счет упустил Андрей Ярмоленко на 12 минуте - вингер ударом с пенальти попал в штангу. Эффектную комбинацию с участием Зинченко, Ярмоленко и Коваленко не сумел реализовать последний. Также были удары Яремчука, однако в итоге доставать мячи из собственной сетки пришлось украинцам. Выход из ворот Лунина далеко от штрафной зоны привел к голу в пустую рамку в исполнении Кшиштофа Пентека.

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На 63 минуте полузащитник Якуб Модер со второй попытки занес мяч в сетку Лунина после розыгрыша со штрафного - 2:0.

Добавим, 14-го ноября украинцы проведут гостевую игру в Лиге наций против Германии.