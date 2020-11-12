В Украине уже 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники", - сообщил Степанов.
По его данным, также за последние сутки:
- госпитализированы - 1509 человек;
- летальных случаев - 198;
- выздоровели - 6235 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 500 865 человек;
- выздоровели - 227 694 человека;
- летальных исходов - 9145;
- проведения ПЦР-тестов - 3 782 099.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - сообщил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев - 47 563 случаи;
- Винницкая область - 13 153 случая;
- Волынская область - 17 610 случаев;
- Днепропетровская область - 19 169 случаев;
- Донецкая область - 15 478 случаев;
- Житомирская область - 20 589 случаев;
- Закарпатская область - 18 470 случаев;
- Запорожская область - 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
- Киевская область - 22 431 случай;
- Кировоградская область - 3422 случая;
- Луганская область - 4822 случая;
- Львовская область - 35 535 случаев;
- Николаевская область - 11373 случаи;
- Одесская область - 30704 случаи;
- Полтавская область - 13 767 случаев;
- Ровенская область - 23 585 случаев;
- Сумская область - 16 101 случай;
- Тернопольская область - 22 798 случаев;
- Харьковская область - 45 469 случаев;
- Херсонская область - 6272 случая;
- Хмельницкая область - 21392 случаи;
- Черкасская область - 11 323 случая;
- Черновицкая область - 26 699 случаев;
- Черниговская область - 10 804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.