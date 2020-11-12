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Новости: Киев
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В Киеве на дорогах заметны незначительные пробки

В Киеве на дорогах заметны незначительные пробки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице, по состоянию на 8:10, на дорогах заметны незначительные пробки, в частности, на левом берегу движение транспорта затруднено на подъезде к мостам. На данный момент только Южным мостом можно проехать свободно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Осложнения движения транспорта заметны на Голосеевском проспекте, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, улице Борщаговской и проспекте Победы, улице Бассейной.

Кроме того, пробки заметны на проспекте Дружбы Народов на подъезде к мосту Патона и на улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу столицы пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Движение на мостах: Южным мостом можно проехать свободно, на Северном частично ограничено движение на подъездах к мосту, на мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту движение транспорта затруднено в направлении правого берега.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 43,89 доллара за баррель.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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