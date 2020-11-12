От 4° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине в четверг, 12 ноября, ожидается погода без осадков, утром - туманы. Ночью температура опустится до 4° мороза, днем - до 9 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток без существенных осадков", - сообщили синоптики.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, ночью и утром местами туман.

Температура ночью от 5° тепла до 4° мороза; днем 2-9° тепла, теплее всего на юге страны и Закарпатье.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.