НАПК жалуется, что не может нормально проверить финансы партий

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не может направлять запросы в различные учреждения о получении информации, что затрудняет проверку финансовых отчетов политических партий. Об этом говорится в распространенном пресс-службой НАПК заявлении, передает УНН.

"Недавнее решение КСУ существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Так, НАПК утратило право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физических лицам, а следовательно и полноценно верифицировать информацию в отчетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее НАПК могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах политических партий их фактическим поступлениям и расходам, в частности благодаря запросам к предприятиям и физических лицам.

Кроме того, НАПК, как сообщается, не может проверять через запросы информацию, которую политические партии присылают ежеквартально: отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

"Из-за решения Конституционного Суда Украины 27 октября, работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.", - добавляется в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам из-за решения КСУ от 27 октября.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.