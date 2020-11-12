В России зафиксировали еще один случай COVID-19 у медработника после вакцинации

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Кузбассе, Россия, у медработника обнаружили коронавирус уже после того, как он прошел первый этап вакцинации. В Минздраве региона сообщают, что окончательно иммунитет против COVID-19 формируется после второго введения вакцины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины. Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным. Иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй дозы", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Напомним, в Алтайском крае, что в России, у троих медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной "Спутник V", тесты на коронавирус показали положительный результат.