КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вероятный победитель выборов президента США демократ Джо Байден назначил главу аппарата Белого дома. Этот пост займет Рон Клайн, который был главой аппарата Байдена во время его сенатороства, а затем - вице-президентства. Об этом сообщает сайт переходной команды Байдена, передает УНН.

"Новоизбранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома и помощником президента. Клайн будет контролировать исполнительный аппарат президента и выполнять функции старшего советника. Кроме поддержки избранного президента, Клайн будет работать над формированием разнообразной, опытной и талантливой команды, которая поможет новоизбранному президенту Байдену и новоизбранному вице-президенту Харрис ответить на насущные вызовы, стоящие перед страной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в США начала работу группа по передаче власти, а в команде Джо Байдена назвали его приоритеты.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно - на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения. Между тем штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом США.

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет возле Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.