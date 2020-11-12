Степанов возмутился из-за шутки в соцсетях о 72-часовой пятнице в магазинах: правительство отреагирует

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов возмущенно отреагировал на сообщение в соцсетях о 72-часовой пятнице в магазинах, на фоне введения "карантина выходного дня", отметив, что его коллеги из правительства отреагируют на такой цинизм. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Вчера меня возмутило в социальных сетях пост от Эпицентра. Как там было - продлим пятницу на 72 часа. Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, то поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день... Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают в том числе и за контроль, дадут соответствующий ответ на этот фарс, цинизм - так я воспринимаю эти вещи, которые пишутся в социальных сетях", - сказал Степанов.

Добавим, что в Facebook появился пост от компании "Эпицентр", где опубликовали сообщение о введении 72-часовой пятницы в связи с "карантином выходного дня". В сети люди разделились на два "лагеря" - одни считали это сообщение не смешным, а другие наоборот поддержали шутку своими публикациями.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - три пары выходных с 14 до 30 ноября 2020 года. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.