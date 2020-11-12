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Минздрав: с апреля мобильные бригады выезжали более 1,6 млн раз для проведения ПЦР-теста

Минздрав: с апреля мобильные бригады выезжали более 1,6 млн раз для проведения ПЦР-теста

Виктор Ляшко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С апреля по ноябрь мобильные бригады больше 1,6 млн раз выезжали на забор материала для проведения ПЦР-теста на выявление коронавируса. Больше всего таких выездов было в Киеве. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За апрель-ноябрь 2020 года мобильные бригады осуществили 1 млн 670 тыс. заборов образцов, которые доставлены в государственные лаборатории для проведения исследований методом ПЦР", - сказал Ляшко.

По его словам, больше всего таких выездов было совершено в городе Киеве, Тернопольской области и Киевской области. Меньше всего - в Черниговской, Полтавской и Луганской областях.

"Наибольшее количество бригад работает именно на сегодня в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Наименьшее - в Киевской, Луганской и Кировоградской областях", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноября зафиксирован уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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