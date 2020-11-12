Частные лаборатории проводят 30% всех исследований на выявление COVID-19 - Ляшко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. За октябрь и ноябрь 2020 года частные лаборатории в Украине провели 30% от общего количества тестов на выявление коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За ноябрь и октябрь-месяц частными лабораториями проводится в среднем 12 тысяч исследований (на COVID-19 - ред.) за сутки, что составляет 30% от всех исследований, проводимых в государстве", - сказал Ляшко.

Напомним, на 8:00 12 ноября в Украине уже более 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057.