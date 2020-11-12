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Очередей на "ковидные" тесты не будет: Степанов рассчитывает на украинские ИФА-тесты на антиген

Очередей на "ковидные" тесты не будет: Степанов рассчитывает на украинские ИФА-тесты на антиген

Максим Степанов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Через три недели в Украине планируют разгрузить ПЦР-лаборатории с помощью украинских ИФА-тестов на антиген. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", сообщает УНН.

"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели массово будем внедрять. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - рассказал министр.

По словам Степанова, использование ИФА-тестов на антиген поможет решать вопрос с тестированием на COVID-19: людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результат.

Напомним, что украинские ИФА-тест-системы на антиген были разработаны учеными отечественной компании "Диапроф-Мед".

По мнению ЦОЗ Минздрава, эти тест-системы смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию. Кроме того, они значительно более чувствительные и более точные, чем экспресс-тесты на антиген.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, Максим Степанов
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