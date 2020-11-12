В Киеве за сутки снова почти тысяча больных COVID-19, умерли 11 человек

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 931 человека, заболевшего коронавирусом. Умерли 11 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших:

497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

"В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева", - добавил Кличко.

Также отмечается, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.

Напомним, в Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.





Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавируса, тогда показатель превысил 10 000 в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.