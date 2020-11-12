Торможение с результатами выборов на Буковине: обновленная ТИК перешла в "турборежим"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании 11 ноября внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, где не было установлено результаты местных выборов вовремя. Теперь эта комиссия продолжает работу практически в круглосуточном режиме. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"11 ноября... Комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области", - указали в ЦИК.

В Центризбиркоме сообщили, что этому решению предшествовало то, что при приеме избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая ТИК приняла решение о повторном подсчете голосов избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также Черновицкого городского головы.

"К 6 ноября 2020 года эта ТИК не установила итоги голосования и результаты выборов и голосования по соответствующим видам местных выборов", - добавили в ЦИК.

По состоянию на вечер 10 ноября, как указано, эта ТИК провела повторный подсчет голосов на 13 участках по выборам городского головы, на 11 - по выборам депутатов районного совета и депутатов городского совета, 13 - по выборам депутатов областного совета.

"Сегодня (11 ноября - ред.) указанная комиссия осуществила повторный подсчет голосов еще на двух участках по выборам депутатов городского совета и одном участке по выборам депутатов областного совета. На смену своего решения о повторном подсчете голосов ТИК решила учесть сведения протоколов о подсчете голосов избирателей на остальных из 20 избирательных участках,.. что позволило установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого районного совета, результаты голосования и выборов соответственно с выборов Черновицкого городского головы и депутатов Черновицкого городского совета", - указали в ЦИК.

Указано, что по состоянию на 20 часов 11 ноября оставалось осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов областного совета.

Ранее ЦИК требовала, чтобы Черновицкая городская ТИК установила результаты выборов до 12 ноября.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов призвал ЦИК принять меры относительно немедленного установления результатов местных выборов.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.