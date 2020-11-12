Министр обороны Таран выздоровел от COVID-19

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

"Министр обороны Таран получил отрицательный тест на коронавирус. Соответственно, он приступил к исполнению обязанностей по должности. Андий Таран проходил тестирование трижды, для уверенности в результате", - отметили в пресс-службе.

В министерстве заявили, что симптомов заболевания у Тарана не было, но из-за положительного теста, полученного ранее, министр короткое время находился на самоизоляции.

Отметим, что на днях также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тест на наличие антител и получил отрицательный результат.

Напомним, недавно у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.