Критика украинского кандидата в вакцины от "ковида" не научная - глава Комиссии по биобезопасности при СНБО

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Критика кандидата украинской вакцины ученых “Диапроф-Мед” не была объективной или научной. С научной точки зрения их подход уникальный. Он отличается от того, что делают сейчас в мире разработчики вакцин от “ковид”. Про это в интервью рассказал глава Комиссии по биобезопасности при СНБО, руководитель Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины ученый Сергей Комиссаренко, передает УНН.

“Эта критика была необъективной, так как была скорее эмоциональной, а не научной. Вакцины как таковой еще нет, она только в процессе создания. Я сначала тоже относился к этой идее достаточно критически, или, скажем, осторожно. Создатели пришли ко мне в Институт биохимии. Хотели посоветоваться, прежде чем попасть к Президенту”, — рассказал ученый.

Комиссаренко сообщил, что внимательно изучил мировую практику создания вакцин от коронавируса. Большинство разработчиков для этого используют S-белок коронавируса. А подход ученых “Диапроф-Мед” оказался уникальным: за основу для вакцины они взяли N-белок.

“Они мне показали данные экспериментов о полученных ими моноклональных антителах против N-белка вируса, которые нейтрализовали цитотоксическое действие вируса на чувствительные к нему клетки. То есть антитела, которые они получили, защищали клетки от поражения вирусом. И это послужило основой для вывода, что антитела человека, которые вырабатываются при прививке N-белком, смогут нейтрализовать действие вируса. Будет так или нет, покажут клинические испытания”, — пояснил ученый принцип действия украинского кандидата в вакцины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможность создания уникальной украинской вакцины от COVID-19.