Экологическое лидерство: МХП масштабирует свою программу по высадке деревьев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Агрохолдинг МХП продолжает популяризацию в Украине бережного отношения к окружающей среде. С учетом карантинных ограничений, компания вместе с общинами-партнерами высадили в этом году около 11,5 тыс. деревьев в 12 областях Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

В начале ноября состоялась заключительная часть Всеукраинской экологической акции "Зеленая планета с МХП". На Волыни и Киевской области с соблюдением всех карантинных требований высадили 400 деревьев: дубы, липы, рябины, туи, можжевельники, катальпы.

Основная часть проекта прошла в конце весны и в начале лета, когда Благотворительный фонд "МХП - Общине" передал общинам из 12 областей Украины 11 тыс. саженцев. Высадка этих деревьев дала начало будущим скверам и аллеям в 450 населенных пунктах - в основном в сельской местности, где работают предприятия МХП.

По словам инициаторов акции, всего в 2020 году планировали высадить около 20 тысяч деревьев, однако еще на подготовительной стадии получили от общин заявки на 30 тысяч саженцев. Эпидемия COVID-19 существенно повлияла на проект, поэтому его удалось воплотить лишь частично. Главным во время посадки деревьев был контроль, чтобы все вовлеченные люди придерживались санитарно-эпидемиологических требований на время карантина в Украине.

"Этот проект мы делали вместе - фонд, 12 предприятий МХП, люди 450 сел и городков со всей Украины. Приятно видеть желание общин создавать вокруг себя зеленые просторы. И очень важно, что эти деревья люди сажали собственноручно, это будет стимулировать их заботиться о результатах своего труда", - рассказала директор БФ "МХП - Общине" Татьяна Волочай.

В МХП напомнили, что Всеукраинская экологическая акция "Зеленая планета с МХП" родилась из флешмоба "Посади свои орехи". БФ "МХП - Громаді" организовал ее в 2019 году, тогда было высажено более 5 тыс. саженцев ореха грецкого. Событие попало в Книгу рекордов Украины.

В МХП отмечают, что работа над сохранением и восстановлением окружающей среды носит для компании системный характер. Такие инициативы, как "Зеленая планета с МХП", являются проектами длительного действия. Основная их задача - воздействие на экологическое сознание людей, их сплоченность общим делом. Экологическое лидерство МХП направлено на реализацию Целей устойчивого развития ООН (SDG), в том числе на защиту и восстановление экосистем земли. Также поддерживается инициатива Всемирного экономического форума в Давосе по борьбе с изменениями климата.

"Мы будем продолжать развивать "Зеленую планету", увеличивая ежегодно количество высаженных в Украине деревьев, привлеченных к нашей идее общин. Этим и другими нашими проектами - экофестивалями, очисткой различных водоемов, конкурсами микрогрантов - мы улучшаем экосистемы, привлекаем внимание к экологической ситуации в Украине, которая становится все более критической", - отметила Татьяна Волочай.