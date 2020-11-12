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На Бали освободили украинку, которую могли казнить "за вкусности"

На Бали освободили украинку, которую могли казнить "за вкусности"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Совместными усилиями украинских дипломатов на острове Бали удалось освободить гражданку Украины, которую ранее задержали по подозрению в перевозке наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Индонезия, передает УНН.

"Благодаря совместным усилиям МИД Украины, Посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Найомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали, семьи Даши наконец она освобождена", - сообщили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что 5 ноября, индонезийские правоохранительные органы задержали на острове гражданку Украины Дашу Шигаеву "из-за посылки со сладостями со сливовой пастилой".

Стоит отметить, что в Индонезии действуют строгие наказания за наркотрафик, вплоть до смертной казни.

Как сообщал УНН, в прошлом году из иранской тюрьмы был освобожден украинский моряк, которому грозила смертная казнь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Индонезия, посольство, освобождение
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