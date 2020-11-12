На Бали освободили украинку, которую могли казнить "за вкусности"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Совместными усилиями украинских дипломатов на острове Бали удалось освободить гражданку Украины, которую ранее задержали по подозрению в перевозке наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Индонезия, передает УНН.

"Благодаря совместным усилиям МИД Украины, Посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Найомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали, семьи Даши наконец она освобождена", - сообщили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что 5 ноября, индонезийские правоохранительные органы задержали на острове гражданку Украины Дашу Шигаеву "из-за посылки со сладостями со сливовой пастилой".

Стоит отметить, что в Индонезии действуют строгие наказания за наркотрафик, вплоть до смертной казни.

Как сообщал УНН, в прошлом году из иранской тюрьмы был освобожден украинский моряк, которому грозила смертная казнь.