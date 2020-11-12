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Украинцам сообщили, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов

Украинцам сообщили, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине 15 и 22 ноября в некоторых городах пройдет повторное голосование по местным выборам. В частности, 15 ноября голосование состоится в Луцке, Одессе, Херсоне и других городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена.

"Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повторное голосование по местным выборам назначено на 15 ноября в городах:

• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
• Краматорск (Донецкая область);
• Луцк (Волынская область);
• Одесса (Одесская область);
• Сумы (Сумская область);
• Украинка (Киевская область);
• Херсон (Херсонская область).

22 ноября в городах:

• Бердянск (Запорожская область);
• Днепр (Днепропетровская область);
• Дрогобыч (Львовская область);
• Львов (Львовская область);
• Николаев (Николаевская область);
• Никополь (Днепропетровская область);
• Полтава (Полтавская область);
• Ровно (Ровенская область);
• Славянск (Донецкая область);
• Ужгород (Закарпатская область);
• Черкассы (Черкасская область).

Также отмечается, что повторное голосование по местным выборам должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:

• обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;

• находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;

• минимизировать время пребывания в помещении для голосования;

• воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;

• по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Напомним, действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, местные выборы
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