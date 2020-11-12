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У Стефанчука подтвердили COVID-19

У Стефанчука подтвердили COVID-19

КИЕВ. 12 ноября. УНН. У первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука обнаружили коронавирус. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал Стефанчук.

Также он попросил тех, с кем контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Коронавирус
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