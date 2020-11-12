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Шмыгаль заявил о новом "курсе" государства: сокращение участия в экономике

Шмыгаль заявил о новом "курсе" государства: сокращение участия в экономике

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Кабинет министров поддерживает приватизацию госпредприятий и курс на сокращение участия государства в экономике. Об этом во время совещания Фонда госимущества заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство поддерживает приватизацию государственных предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике. Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства", - отметил Денис Шмыгаль.

Добавим, что во время встречи председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко рассказал о следующих шагах в процессе приватизации и промежуточных финансовых результатах.

Добавим, что на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1500 госпредприятий 800 показывают прибыльную работу.

Также недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что надеется на скорую передачу Фонда госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома".

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Денис Шмыгаль
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