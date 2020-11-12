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Новости: Киев
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В результате наезда мусоровоза в Киеве погиб пешеход

В результате наезда мусоровоза в Киеве погиб пешеход

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На улице Березняковской в столице мусоровоз совершил наезд на пешехода, который в результате этого погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Правоохранители предварительно установили, что водитель управляя грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неустановленном месте. В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители общаются с водителем мусоровоза и проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.

Напомним, что на днях в Киеве произошло ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего мотоциклиста.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пешеход
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