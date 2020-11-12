В Белой Церкви задержали псевдоминера многоэтажки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Белой Церкви полиция задержала 57-летнего псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.

"Полиция оперативно задержала псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку в Белой Церкви. Сообщение по спецлинии "102" поступило от анонима о том, что в одной из квартир многоэтажки размещена взрывчатка. На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники, спасатели. Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, 40 жителей квартир эвакуировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения полицейских розыскных мероприятий оперативно установлена ​​личность минера и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Им оказался 57-летний мужчина, который помещен в изолятор временного содержания. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - указано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала ужесточение уголовной ответственности для "минеров" объектов критической инфраструктуры.