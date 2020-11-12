В России горит крупный торговый центр

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар, который охватил торговый центр "М5 Молл" в Рязани, локализован на площади 500 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

“В данный момент происходит открытое горение в торговом центре. Площадь составляет более 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли”, — говорится в сообщении.

Источник СМИ в экстренных службах сообщил, что из горящего здания эвакуировали более 250 человек.

“На тушение пожара направлен пожарный поезд, добавил собеседник агентства”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Самаре произошло возгорание в жилом доме в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 пострадали.