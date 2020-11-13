В игре Assassin's Creed нашли пасхалку о пандемии COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В игре Assassin's Creed Valhalla нашли пасхалку от разработчиков о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DualShockers.

"Новый проект от Ubisoft может быть первой игрой, где есть упоминание о COVID-19. Журналисты портала DualShockers нашли в игре Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Игра от Ubisoft вышла на всех платформах только 10 ноября", - сообщили в СМИ.

Указано, что события новой Assassin's Creed происходят на территории средневековой Англии, но часть игры происходит в современном мире.

"Главной героиней в наши дни стала Лейла Хассан, именно в ее почте игроки нашли пасхалку на коронавирус. В одном из писем к своему брату Лейла написала: "Нет, у меня нет COVID. Я хорошо изолирована. Нас здесь только трое, вместе мы путешествуем и стараемся оставаться незамеченными", - говорится в сообщении.

Добавим, что пасхалка - это намеренно скрытые в играх и фильмах предметы, картинки или сообщения, которые являются ссылкой на события или другие произведения искусства.

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