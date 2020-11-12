Выборы-2020: ЦИК приняла решение о выделении дополнительных средств для повторного голосования

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 8 и 15 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму почти 20 млн гривен для 5 областных государственных администраций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что 12 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия внесла изменения в Распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 15 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК от 5 ноября 2020 года № 445. В частности, в Распределение добавлено Херсонскую ОГА, которой выделено 13 тысяч 300 гривен.

"Также утверждено дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 8 и 15 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 19 млн 954 тысячи 800 гривен для 5 областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Кроме этого ЦИК утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 22 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 286 тысяч 500 гривен для 13 областных государственных администраций.

Кроме того, Комиссия утвердила изменения в единой смете расходов окружной избирательной комиссии ОИО № 208 для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020 года, изложив его в новой редакции, предложенной указанной ОИК.

Напомним, процесс установления результатов голосования на местных выборах 25 октября находится на финишной прямой.