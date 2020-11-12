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ЦИК: в приглашениях на выборы будут рекомендации по предотвращению распространения COVID-19

ЦИК: в приглашениях на выборы будут рекомендации по предотвращению распространения COVID-19

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В именных приглашениях на выборы в период действия карантина указаны рекомендации по предотвращению распространения болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что Комиссия приняла постановление "Об особенностях изготовления именных приглашений на выборы в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Указанным решением Комиссия установила, что на период действия карантина под текстом именных приглашений, которые изготавливаются органами ведения Государственного реестра избирателей по формам, утвержденным Комиссией, также указаны соответствующие рекомендации избирателям по предотвращению распространения болезни", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК приняла решение о выделении дополнительных средств для повторного голосования.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, местные выборы, карантин
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