Российские миротворцы вошли в Степанакерт в Нагорном Карабахе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Миротворческий батальон РФ вошел в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Также они разворачивают посты на юге Карабаха. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов. Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис — Сус — Гейтала — перевал Лысогорский — юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности “ЮГ”, — сказал Конашенков.

Напомним, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, заявил, что почти все направленные в зону нагорнокарабахского конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт.

Ранее стало известно, что российские военные, прибывшие в Республику Армения, отправились в зону нагорно-карабахского конфликта.