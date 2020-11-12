В Киеве ликвидировали ряд call-центров, в которых обманывали иностранцев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице заблокирована деятельность ряда call-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

"По данным следствия, организаторы мошеннической схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные вебсайты и интернет площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе данных об их банковских карточках, злоумышленники снимали со счетов пострадавших средства и переводили их на собственные электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши как в Украине, так и за рубежом.

"По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи работников-операторов, а сами call-центры были оснащены необходимой оргтехникой и серверным оборудованием. Действовала преступная схема течение последних трех лет", - рассказали в прокуратуре.

Вчера, 11 ноября, в ходе санкционированных обысков в 3 помещениях, где располагались call-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас следтвенные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их уголовной ответственности.

Преступникам инкриминируют нарушение Закона по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков.

Добавим, что с начала года в Украине зарегистрировано более 25 тыс. обращений из-за интернет-мошенничества.