В России по "делу Мустафы Джемилева" допросили двух свидетелей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В подконтрольном России Армянском городском "суде" в деле против национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева были допрошены два свидетеля обвинения. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“Сегодня в городском суде города Армянск состоялось одиннадцатое судебное заседание по уголовному делу в отношении Мустафы Джемилева. В ходе сегодняшнего заседания в режиме видеоконференц-связи были допрошены два свидетеля обвинения”, — сообщил адвокат.

По его словам, первой была допрошена свидетель Савельева Ольга Николаевна. Она показала, что в 2014 году служила в органах пограничной службы ФСБ России и работала на контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту Шереметьево.

“По существу поставленных вопросов свидетель затруднилась ответить, поскольку, по ее словам, она уже несколько лет на пенсии и подробностей событий не помнит. Она не смогла вспомнить Мустафу Джемилева и осуществляла ли она в отношении него какие-либо действия”, — пишет Полозов.

Также с его слов свидетель заявила, что документа, содержащего решение органа государственной власти, о неразрешении въезда Мустафе Джемилеву на территорию РФ не видела. Также она не отбирала у Мустафы Джемилева какие-либо подписи об ознакомлении с решением о неразрешении ему въезда. Подтвердить был ли Мустафа Джемилев уведомлен надлежащим образом свидетель не смогла.

“В ходе допроса свидетеля Савельевой О.Н. гособвинителем было заявлено ходатайство об оглашении показаний Савельевой О.Н., которое, несмотря на возражения защиты, было незаконно судом удовлетворено. Защитой было заявлено возражение на действия председательствующего, в связи с принятием незаконного решения об оглашении, поскольку УПК РФ содержит закрытый перечень основаниях для принятия решения об оглашении показаний и законного основания для принятия данного решения не имелось”, — рассказал юрист.

Вторым, по его словам, был допрошен свидетель обвинения Робертус Иван Владимирович. Он показал, что в 2014 году проходил службу в пограничном управлении ФСБ России в должности техника и находился на КПП за городом Армянск.

По словам свидетеля Робертуса, в начале июня 2014 года в район КПП прибыло со стороны города Армянск около 1000 человек, они прошли через КПП в сторону Херсонской области, а затем вернулись в расположение КПП. Через некоторое время со стороны Херсонской области прибыл чёрный внедорожник из которого вышел человек похожий на Мустафу Джемилева.

“Мустафа Джемилев не пересекал КПП, его окружили люди, он находился с ними какое-то время, после чего уехал на том же автомобиле в сторону Херсонской области. Примерно в течение часа люди, находившиеся на КПП, покинули его и двинулись в сторону г. Армянск. Отвечая на вопросы стороны защиты, свидетель Робертус И.В. показал, что после прибытия к КПП большого количества людей, вся смена сотрудников погранслужбы покинула КПП и находилась неподалёку, наблюдая за происходящим”, — сообщил Полозов.

По словам свидетеля, он не видел в той местности расположение пограничных знаков, предупреждающих о наличии границы, как то требует норма федерального закона. Никаких пограничных знаков, столбов или иных обозначений, предупреждающих неограниченный круг лиц о наличии государственной границы в том месте не было.

Также свидетель показал, что за КПП со стороны города Армянск находились вооруженные сотрудники ОМОН и несколько единиц боевой техники — БТР, бронированные машины.

В какой-то момент свидетель услышал стрельбу — не менее 5-6 одиночных выстрелов из автоматов. Но затруднился пояснить кто стрелял и с какой целью.

Кроме того, пишет Полозов, по словам свидетеля, Джемилев не осуществлял каких-либо попыток продвинуться за территорию КПП в сторону Армянска.

“После допроса свидетеля Робертуса И.В. также по видеосвязи должен был состояться допрос ещё одного свидетеля обвинения, однако он не явился в суд, поэтому судом было принято решение об отложении судебного заседания на 13 ноября в 9:30”, — заявил адвокат.

Напомним, 23 июля в оккупированном Крыму прошло первое судебное слушание по существу в отношении Джемилева.



По словам адвоката, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.