Разрушительный тайфун обрушился на Филиппины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco. Жертвами стихии стали не менее семи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным около 40 000 домов были полностью или частично затоплены в районе столицы страны Манилы. Наводнение уже стало масштабнейшим за последние годы.

Почти 3 миллиона домохозяйств в Маниле и ее окрестностях остались без электричества.

Авиаперелеты и общественный транспорт в Маниле были приостановлены, как и работа порта.

Отмечается, что скорость ветра тайфуна Vamco составляла 155 километров в час, а порывы – до 255 км/ч. Из-за стихии были затоплены более 30 городов по всей стране.

По предварительной информации, стихия уже унесла жизни не менее 7 человек. Около 200 000 человек были эвакуированы, в том числе принудительно, из уязвимых прибрежных и низменных районов.

Vamco – восьмой тайфун, обрушившийся на Филиппины за последние два месяца.