Резня в Кривом Роге: в МВД опровергли информацию, что нападавший предупредил полицию о своих намерениях

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Информация о том, что человек, которого подозревают в нападении на людей, в Кривом Роге, в результате чего двое погибли, еще восемь - получили ранения, предупреждал о своих намерениях полицию и хотел сдать оружие, но его просто отпустили - фейк. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию, что мужчина, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил восьмерых, обращался до этого в полицию и предупреждал, что он намерен совершить убийство, хотел сдать оружие, но его просто отпустили, Геращенко ответил: "Это абсолютная неправда и фейк. Гражданин который напал в Кривом Роге и убил двух людей - отца и сына и ранил еще восьмерых, он не вызвал ранее подозрений в полиции, он работал за границей в Чехии, вернулся".

По его словам, родные подозреваемого рассказывали, что он начал рассказывать о каких-то демонах, рисовать какие-то фигуры, но он ранее не был агрессивен.

"Вся информация, якобы на него сообщали в полицию - это фейк", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил под стражу без альтернативы внесения залога 29-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на людей, в результате чего двое погибли, еще восемь - получили ранения.

Напомним, Криворожская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении мужчине, который 7 ноября совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Как сообщал УНН, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.