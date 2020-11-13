Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий лишать СМИ лицензии за отрицание агрессии РФ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике парламента рекомендовал параменту принять законопроект, который предусматривает наказание для средств массовой информации, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект № 4188 предлагает запретить “трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины”.

Если это правило нарушил в прямом эфире гость, то СМИ не несет за это ответственности, но только если работники телерадиоорганизации приняли меры, чтобы прекратить это нарушение. Если работники медиа этого не сделали, Нацсовет принимает меры для наказания СМИ.

Речь идет о штрафе после первого нарушения и возможности отмены через суд лицензии, в случае повторного нарушения.

В то же время, народные депутаты рекомендовали вернуть авторам на доработку законопроект № 3196 относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, который ранее был одобрен комитетом ВР по нацбезопасности, однако вызвал недовольство СМИ и экспертов черз нормы, касающиеся СМИ.

Прежде всего речь идет о возможности подачи СБУ об отмене лицензии вещателя без судебного разбирательства; представление в Центральной избирательной комиссии о снятии партии с процесса без судебного разбирательства; норме, противоречит закону о доступе к публичной информации, и предусматривающей, что за подписью председателя СБУ можно скрыть любую информацию без объяснений.