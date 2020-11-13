В стане соперника Украины по Евро-2020: новый тренер установил антирекорд в истории сборной

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов вошел в историю национальной футбольной команды с отрицательной стороны, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Gracenote Live".

Наставник Франк де Бур стал первым тренером сборной Нидерландов, под руководством которого команда не смогла победить в четырех матчах подряд.

Под руководством де Бура команда свела вничью крайний поединок против Испании (1:1). Ранее она уступила Мексике (0:1), а также сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), Италией и Испанией (по 1:1).

Заметим, что Франк де Бур заменил в национальной команде Рональда Кумана, которого назначили главным тренером "Барселоны".

Также добавим, Нидерланды и Австрия являются соперниками сборной Украины на групповой стадии Евро-2020, который пройдет в 2021 году.