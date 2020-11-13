Экс-футболист "Шахтера" оформил победный гол в финале чемпионата Китая

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вингер китайского "Цзянсу Сунин" бразилец Алекс Тейшейра, который имел опыт выступления за "Шахтер", обеспечил своей команде победу в чемпионате Китая, передает УНН со ссылкой на сайт клуба и чемпионата.

Гол 30-летнего бразильца принес его клуба, основанному в 1994 году, первый в истории титул чемпиона Китая. В решающем противостоянии "Цзянсу Сунин", возглавляемый румынским специалистом Космин Олару, одолел по сумме двух встреч титулованный "Гуанчжоу Эвергранд", который тренирует обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро.

На 47 минуте встречи Тейшейра получил мяч на подступах к чужой штрафной зоне после долгого заброса от партнера. После нескольких финтов он пробил из-под ноги защитника под дальнюю штангу ворот, сделав счет 2:0. К концу игры у соперника забил Шихао (61 мин). Таким образом, Тейшейра стал автором победного гола.

Примечательно, что в первом сезоне бразилец становился финалистом Кубка Китая, а также "серебряным" призером чемпионата страны, было его лучшими достижениями в Поднебесной.

Добавим также, в этом сезоне пятикратный чемпион Украины Тейшейра, который выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, забил 10 голов в 19 играх.