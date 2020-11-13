Россия преследует 130 украинцев по политическим мотивам - Офис Омбудсмена

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российская Федерация по политическим мотивам преследует 130 граждан Украины. Из них 111 держат в местах лишения свободы. Об этом сообщили в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"На сегодняшний день количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек... Из них - 111 (в том числе 76 крымских татар) держат в местах лишения свободы (исправительных колониях и следственных изоляторах), а 19 - ограничены в свободе передвижения (осуждены условно, находятся под домашним арестом, на принудительном лечении, под административным надзором)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество граждан Украины, которых незаконно удержывают в России и временно оккупированном Крыму, постоянно меняется, ведь оккупационная власть продолжает задерживать и открывать новые сфабрикованные уголовные дела. Уполномоченный получает новые обращения от родственников, адвокатов, правозащитных организаций о принятии мер для их освобождения.

"В сентябре и октябре трое граждан Украины были освобождены из мест лишения свободы", - указано в сообщении.

Напомним, в августе 2020 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам.