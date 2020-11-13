Коронавирус обнаружили у еще 360 правоохранителей, один умер

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Среди сотрудников Министерства внутренних дел за прошедшие сутки обнаружили 360 новых случаев COVID-19, один человек умер от осложнений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

"По состоянию на утро 13 ноября зафиксировано 360 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, один - скончался от осложнений. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (27), Донецкой областях (24) областях и в городе Киеве (56) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 17 тыс. 274 сотрудников МВД, выздоровели - 16 тыс. 228, умерло - 47.

Напомним, в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.