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В Верховной Раде ищут взрывчатку

В Верховной Раде ищут взрывчатку

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины правоохранители на данный момент проводят обыск с целью проверки здания на наличие взрывчатых предметов, после того, как около 9:00 поступило сообщение о заминировании здания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Печерского отдела полиции города.

"Около 9:00 поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Сейчас проводится проверка. Подробную информацию сможем предоставить после окончания проверки", - отметили правоохранители.

Добавим, что летом Кабмин предложил ВР усилить ответственность за "минирование".

Как сообщал УНН, в Белой Церкви полиция задержала 57-летнего псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку.

Источник: УНН
Теги: ВР, минирование, полиция, взрывчатка
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